La giornalista russa Marina Ovsyannikova ricompare in tribunale a Mosca con il suo avvocato

La giornalista della Tv di stato russa che ieri sera ha inscenato una protesta contro la guerra in tv è attualmente sotto processo presso il tribunale Ostankino di Mosca. Lo riferisce la Bbc che mostra una foto che circola sui social media dove la donna sembra in tribunale con il suo avvocato. Maria Ovsyannikova sarà difesa in tribunale dal bielorusso Anton Gashinsky, un ex avvocato bielorusso che ha perso la licenza in patria e ne ha ricevuta una nuova in Russia.

Scomparsa Marina Ovsyannikova, l'eroina anti-Putin che ha protestato in diretta tv

La donna è stata fermata e può essere incriminata in base alla nuova legge sui media che infligge fino a 15 anni di carcere a chi diffonde notizie che discreditano le forze armate russe. Per rispettarla e non incorrere in sanzioni, la Novaja Gazeta è stata costretta a postare un fermo immagine della protesta della Ovsyannikova alle spalle della conduttrice del Tg, oscurando il messaggio di protesta sul cartello. Leonid Volkov, vicino al dissidente russo Navalny, in un tweet si è detto «pronto a pagare qualsiasi multa» per lei.

