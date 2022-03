Terremoto: scossa nei Campi flegrei, paura anche a Napoli. La più forte dal 1984

Tanta paura - con la gente che in alcune zone si è riversata per strada - a causa della scossa di terremoto magnitudo 3,5 della scala Ritcher, con epicentro l'asse Solfatara-lungomare di via Napoli, registrata alle 15,14 di oggi. Si tratta - si apprende dall’Osservatorio Vesuviano - dell’evento più forte nell’area flegrea dalla crisi del bradisismo del 1983-84, quasi quaranta anni fa. La scossa, profondità 2730 metri, è stata avvertita sia a Napoli che nelle zone periferiche di Pozzuoli e degli altri comuni flegrei suscitando reazioni di panico e in molti hanno abbandonato il proprio posto di lavoro per timore di crolli. Momenti di tensione - in particolare - si sono registrati nei quartieri residenziali di Monterusciello e Toiano. L'evento principale - accompagnato da un boato - è stato preceduto dalla mezzanotte di ieri da uno sciame di sedici eventi minori e seguito da altri sei eventi di minore intensità nel giro di pochi minuti. In campo a Pozzuoli gli uomini della Protezione Civile locale e della Polizia Municipale per monitorare la situazione. Al momento non si registrano danni a persone e cose.

Alle 15:14:34 la scossa, con profondità 3 chilometri, è stata avvertita distintamente avvertita oltre che a Pozzuoli, epicentro dei Campi Flegrei, nei quartieri partenopei di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, anticipata da un forte boato.

