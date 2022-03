Amministrative Messina: Zafarana out, Croce verso l'investitura

Quando mancano (teoricamente) poco meno di due mesi all’apertura delle urne, Messina ha ancora un solo candidato sindaco ufficiale, Federico Basile, e due coalizioni, centrodestra e centrosinistra, che lavorano alacremente alla composizione delle liste, ma a cui manca l’attore principale delle rispettive sceneggiature elettorali: il candidato sindaco, appunto. Il fine settimana decisivo doveva essere quello passato, ma si è rivelato interlocutorio. Il prossimo, invece, dovrebbe essere quello giusto. Tra domani e sabato sono previsti gli incontri chiave – almeno sulla carta – per arrivare alla soluzione dei rebus. E col passare dei giorni alcuni nodi vengono sciolti, da entrambe le parti.

Qui centrosinistra

La risposta tanto attesa ieri è arrivata. Valentina Zafarana, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, non è più un’opzione: non sarà lei la candidata sindaco del centrosinistra. Ora la palla passerà, probabilmente, proprio al Partito democratico. Teoricamente, nel gioco delle proposte apertosi al tavolo del centrosinistra, spetterà sempre al Movimento 5 Stelle dire “passo”, lasciando agli altri le caselle da riempire. Il tandem Cambiamo Messina dal Basso-MessinAccomuna ha gettato sul tappeto il nome di Renato Accorinti, che però difficilmente prevarrà. Toccherà a Franco De Domenico, tra i nomi più “caldi”, che però dovrà convincere – oltre che sé stesso – anche una parte dell’ala più a sinistra del gruppo. Restano in campo i nomi dei consiglieri comunali, più Antonella Russo di Felice Calabrò, ma anche di Alessandro Russo.

Qui centrodestra

Inizialmente l’aggiornamento del tavolo era previsto per ieri. Poi è slittato ad oggi, per la necessità di Forza Italia di rimettere insieme i cocci dopo le tempeste palermitane di questi giorni. Alla fine la coalizione si rivedrà, nelle stesse componenti dei recenti summit (e nella stessa sede, l’hotel Royal), sabato pomeriggio. E per allora è prevista la fumata bianca, che al momento continua a vedere Maurizio Croce come il più papabile dei candidati.

