L'Italia porterà la spesa militare al 2% del Pil. Guerini: Forze armate moderne garanzia per i cittadini

Cosa vuol dire che le nostre truppe, secondo una circolare dello Stato maggiore dell’Esercito dello scorso 9 marzo, saranno addestrate in modalità da combattimento? Temiamo che la guerra coinvolga direttamente anche l’Italia? «Francamente sono sorpreso della sorpresa. E’ un’attività ordinaria che riguarda il livello esercitativo e di prontezza, anche tenendo conto del contesto attuale e delle sue possibili evoluzioni, per le missioni cui sono chiamate le Forze armate": lo dichiara il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista dal Corriere della Sera.

La Camera: portare le spese militari al 2 per cento del Pil

La Camera ha votato un ordine del giorno per portare le spese militari al 2 per cento del Pil: è soddisfatto, visto che lei era stato il primo a sostenere la necessità di aumentarle?

«Voglio essere chiaro: Forze armate moderne ed efficienti sono garanzia in primis per i cittadini, per la loro sicurezza e per il ruolo dell’Italia nel mondo. E il contesto attuale lo richiede ancora di più. Fin dal mio insediamento l’adeguamento delle risorse della Difesa - ha risposto Guerini - è stata una priorità che ho posto all’attenzione del Parlamento e dell’opinione pubblica. Negli ultimi due anni con le leggi di Bilancio si sono fatti importanti passi in avanti, a partire dagli investimenti. Le Forze armate sono chiamate a rispondere a missioni decisive: la difesa dello Stato e dei suoi interessi vitali, la difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, le missioni internazionali. E’ quindi necessario che gli uomini e le donne in uniforme siano messi in grado di svolgerle nel miglior modo possibile, con piena operatività e massima sicurezza. E che il Paese possa contare su uno strumento militare capace di difenderlo da tutte le forme di rischi. La Camera, a larga maggioranza, ha deciso di incentivare il governo a raggiungere in tempi rapidi questo obiettivo che riguarda la nostra appartenenza alla Nato».

"L'Ordine del giorno proposto dalla Lega - spiega il leader del M5S Giuseppe Conte - prevede un semplice adeguamento ad un impegno già preso. Diciamo che in un momento in cui c'è un caro bollette ed un caro benzina - ha proseguito Conte a Rai Radio1 - non avrei tutto questo entusiasmo nel ribadire quello che è stato un impegno preso già da tempo".

Il ministro Guerini: corretta la decisione della Nato di non mettere in atto la no fly zone

Il ministro della Difesa, giudica corretta la decisione della Nato a proposito di non mettere in atto la no fly zone. «La no fly zone, che vorrebbe dire aerei Nato che fronteggiano quelli russi - ha spiegato - non è la soluzione al problema perchè è una misura che allargherebbe drammaticamente il conflitto. La soluzione sta nel percorso avviato: pesanti sanzioni alla Russia e sostegno materiale, anche con invio di armamenti, all’Ucraina, per fermare Putin e portarlo al negoziato».

"Continueremo a stare accanto al popolo ucraino"

La comunità internazionale «ha condannato con fermezza l’aggressione di Putin e i vergognosi bombardamenti nelle città. Continueremo - assicura Guerini - a stare accanto al popolo ucraino. L’Occidente sta aiutando l’Ucraina nella difesa della sua sovranità e nella resistenza all’invasione. E continuerà a farlo». Secondo il ministro Putin «ha sbagliato i suoi calcoli: ha sottovalutato la reazione del popolo e delle forze armate ucraine, ha sottovalutato i limiti della sua macchina militare, la reazione unanime della Nato e dei Paesi europei e la condanna della comunità internazionale. E’ tempo che capisca che non c'è altra strada che quella diplomatica. Ciò passa attraverso il riconoscimento che una vittoria strategica per lui non è più possibile. Bisogna lavorare - osserva Guerini - a un negoziato trasparente e sincero che ponga fine alle sofferenze del popolo ucraino».

Deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi, sicurezza cooperativa

L’Italia inoltre «lavora su tre pilastri che contribuiscono alla missione principale: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi, sicurezza cooperativa. Anche qui Putin - conclude il ministro - ha sbagliato previsione: puntava su una Nato piegata dalla drammatica conclusione della missione afgana e invece ha trovato una Nato più determinata e unita che mai».

