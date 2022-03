Guida il bus e si riprende mentre si masturba, sospeso autista dell'Atac Roma

Un autista dell'Atac Roma è stato sospeso dal servizio e adesso rischia il licenziamento. L'uomo mentre alla guida del bus si masturbava e si riprendeva col cellulare in un video. Il video risalirebbe ad inizio marzo, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa nota. Secondo quanto emerso, l'autista è stato scoperto dopo aver mandato il video per errore in una chat WhatsApp piena di colleghi. Da lì qualcuno avrebbe poi acquisito il video e diffuso, facendolo girare nelle varie chat. L'uomo sarebbe stato già sospeso con lo stipendio congelato in attesa di un giudizio definitivo da parte dell'azienda.

© Riproduzione riservata