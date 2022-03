L'obiettivo di Emiliano: "Con il PNRR rendiamo Taranto centro italiano per le tecnologie dell'idrogeno"

"Il progetto bandiera del Pnrr della Regione Puglia e' trasformare la minaccia per la salute delle persone costituita dalla fabbrica" dell'acciaieria di Taranto "in un punto di forza", e rendere la citta' "il centro italiano per le tecnologie dell'idrogeno".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento con il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai per il Regional Day dedicato alla Puglia. "Noi ci auguriamo anche grazie alle relazioni che stabiliamo con i nostri fratelli e sorelle degli Emirati, e di tutte le altre nazioni del mondo, di poter realizzare questo sogno contemporaneamente ai Giochi del Mediterraneo" di Taranto in programma nel 2026. "In modo tale da dare a Taranto, che e' la seconda citta' piu' importante della Puglia per numero di abitanti, un'opportunita' che elimini le minacce per la salute, e restituisca a tutta la Puglia tutta l'Italia un'immagine di intelligenza operativa, fondata sul rispetto delle persone nei loro diritti religiosi politici, ma anche nel loro diritto alla salute. L'Unione europea e' al nostro fianco e sostiene questo sforzo", ha detto Emiliano. Taranto "e' una citta' straordinariamente resistente e resiliente, che sta affrontando il passaggio tecnologico della sua piu' importante fabbrica, l'acciaieria piu' importante d'Italia e una delle piu' grandi d'Europa, e lo sta facendo con una visione fondata sulla decarbonizzazione, in perfetto accordo col governo che ha annunciato nei prossimi provvedimenti investimenti sulle procedure di decarbonizzazione, attraverso impianti a gas o elettrici fondati sull'idrogeno", ha detto il presidente della Puglia.

