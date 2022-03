In panne sulla A2 dopo 5 giorni di viaggio, mamma e bimbo ucraini soccorsi dall'Anas

Sono arrivati finalmente in Sicilia, a Siracusa da una amica, la donna e il bimbo ucraini assistiti dalla squadra Anas sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Il veicolo sui cui viaggiavano era rimasto in panne sulla corsia di emergenza dopo cinque giorni di viaggio, nei pressi dell’area di servizio di Cosenza Nord. Mamma e figlio, in fuga dalla guerra per centinaia di chilometri e bisognosi di aiuto, hanno trovato la solidarietà del team Anas che si è adoperato per dare assistenza e conforto e far riparare l’auto.

