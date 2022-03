Sfonda con l'auto il cancello del centro sportivo del Napoli e poi scappa a piedi

Un’automobile ha sfondato oggi il cancello di ingresso ai campi di allenamento del Napoli a Castel Volturno e ha invaso il terreno di gioco prima di scappare. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15.30, si apprende da fonti del Napoli, quando era previsto l’allenamento dei calciatori di Spalletti che al momento dell’ingresso in campo della vettura erano ancora negli spogliatoi. I calciatori sono quindi usciti per allenarsi quando l’uomo è andato via con la sua auto, dopo che il Napoli aveva chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, si apprende, avrebbe poi abbandonato la vettura a poca distanza dal centro di allenamento ed è fuggito a piedi senza essere al momento rintracciato dalle forze dell’ordine.

