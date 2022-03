Cos'è il tumore neuroendocrino al pancreas che ha colpito Fedez

Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha postato una foto di loro due abbracciati sul letto dell’ospedale San Raffaele, dove il rapper è stato operato: "Questa foto - scrive in inglese su Instagram - è stata fatta lunedì pomeriggio all’ospedale, il giorno prima della sua delicata operazione al pancreas. Eravamo spaventati per ogni cosa: la sua diagnosi, il suo intervento, la sua ripresa e per il futuro della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene, e lui si sta riprendendo e speriamo che questo diventi solo un brutto ricordo che ci insegni, ancora una volta, l'importanza di apprezzare la vita al meglio, ogni giorno. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto sentire il loro amore e hanno detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza». Al post della moglie, Fedez ha risposto con un cuore e un 'Ti amò.

Cos'è il tumore neuroendocrino del pancreas

"I tumori neuroendocrini - si legge sul sito dell'Humanitas - sono un gruppo di patologie rare, molto eterogeneo sia per localizzazione che per aggressività, che origina dalle cellule del sistema neuroendocrino. Sono tuttavia accomunati da alcune caratteristiche biologiche che in molti casi permettono agli specialisti di utilizzare strategie simili per la diagnosi ed il trattamento. I tumori neuroendocrini sono tumori a lenta crescita e solitamente poco aggressivi, anche se in alcuni casi possono invece crescere rapidamente e comportarsi in modo più maligno.

I tumori neuroendocrini delle isole pancreatiche - Si tratta di patologie che originano dagli aggregati di cellule endocrine presenti nel pancreas. Sono generalmente localizzati nel pancreas ma possono insorgere anche a livello del duodeno. Solo una piccola percentuale (5-10%) dei tumori del pancreas originano dalle cellule endocrine, mentre la grande maggioranza è rappresentata dai carcinomi che originano dalle cellule dei dotti. Alcuni tumori endocrini pancreatici sono detti 'funzionanti' perché producono un eccesso di sostanze ormonali responsabili di svariati sintomi; per la maggior parte, tuttavia, questi tumori non producono alcuna sostanza e sono pertanto detti 'non-funzionanti'".

