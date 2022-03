Covid: oggi in Italia 81.811 casi e 182 decessi. Giù le intensive, salgono i ricoveri

Ancora in lieve salita la curva epidemica in Italia ma la frenata è ormai confermata dai numeri. I nuovi casi sono 81.811 contro i 76.260 di ieri ma soprattutto i 79.895 di giovedì scorso: un aumento su base settimanale del 2%, in netto rallentamento rispetto alla scorsa settimana. Se il trend sarà confermato nei prossimi giorni, è probabile che non manchi molto all’inizio della discesa.

I tamponi processati sono 545.302 (ieri 513.744), con un tasso di positività che sale al 15% dal 14,8% di ieri.

I decessi sono 182 (ieri 153). Le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 158.436.

Le terapie intensive scendono di 19 unità (ieri +11) con 41 ingressi del giorno, arrivando a 447, mentre i ricoveri ordinari salgono di 90 unità (ieri - 30) 9.029 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata