Tragedia questa mattina in provincia di Varese. Un uomo ha ucciso questa mattina i suoi due figli, una ragazza di 12 anni e un bambino di 7, e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta a Mesenzana, in via Pezza.

Sul posto i soccorritori e i carabinieri della compagnia di Luino e il sindaco di Mesenzana Alberto Rossi.

