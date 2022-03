Catanzaro, traffico di droga e armi in provincia: 12 a processo, 23 all'abbreviato NOMI

Dodici indagati rinviati a giudizio, due posizioni stralciate e altre 23 persone che hanno chiesto e ottenuto di essere giudicate con il rito abbreviato. Si chiude così l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta Anteo, che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di droga nel Basso Ionio catanzarese con il suo epicentro nelle Preserre e ramificazioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il gup del Tribunale di Catanzaro Matteo Ferrante ha mandato a processo: Antonio Corrado, 53 anni, di Chiaravalle Centrale; Antonio Chiefari, 70 anni, di Torre Ruggiero; Antonio Rei, 31 anni, di Chiaravalle Centrale;Giovanni Rauti, 40 anni di Torre Ruggiero, Rocco Bruno Caruso, 51 anni, Serra San Bruno;Ernesto Bertucci, 41 anni, Soverato; l’ex compagna del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, Nensy Vera Chimirri, 29 anni, di Nicotera; Antonio Cuturello, 31 anni, Limbadi, Luciano Iozzo, 58 anni, Chiaravalle Centrale; Clemente Selvaggio, 26 anni Vibo Valentia, Giuseppe Soriano, 30 anni, Filandari; e Domenico Aiello. La prima udienza è fissata per il prossimo 4 maggio.

Saranno giudicati in abbreviato: Raffaele Andreacchio, 43 anni, di Guardavalle; Anthony Salvatore Catanzariti, 25 anni, Olivadi; Giuseppe Corapi, 38 anni, San Sostene; Daniele Cortese, 31 anni, di Capistrano; Fortunato Demasi, 46 anni, Simbario; Damiano Fabiano, 30 anni di Cardinale; Francesco Fabiano, 25 anni, di Chiaravalle Centrale; Giuseppe Fabiano, 37 anni, di Chiaravalle, Mirco Furchì, 28 anni, di Limbadi; Domenico Giorgi, 25 anni, Benestare; Domenico Giorgio, 41 anni, Chiaravalle Centrale; Salvatore Macrì, 33 anni, Chiaravalle Centrale; il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, 33 anni, Nicotera; Giuseppe Marco Marchese, 33 anni, di Chiaravalle Centrale; Michele Matarese, 45 anni, Montepaone; Gianluca Minnella, 26 anni, Bovalino; Antonella Procopio, 35 anni, Centrache; Bruno Procopio, 30 anni , Ardore; Santino Procopio, 38 anni, Centrache; Antonio Puntieri, 31 anni, Olivadi; Roberto Venuto, 43 anni, Olivadi, Gregorio Corrado, 32 anni, di Centrache; Vincenzo Manno, 30 anni, di Amaroni; Agostino Graziano Mantello, 41 anni, di Torre Ruggiero. Per loro l’udienza inizierà il prossimo 23 maggio, giorno in cui è prevista la requisitoria del pubblico ministero.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto.

