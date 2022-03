Grottaglie, 53enne ai domiciliari per violenza sessuale su un minore

Avrebbe approfittato del disagio psichico da cui un ragazzino è affetto per violentarlo. È quanto accertato dalle indagini degli agenti del commissariato di Grottaglie (Taranto) che hanno arrestato un uomo di 53 anni per violenza sessuale ai danni di un minore. Secondo quanto emerso finora, tra ottobre 2020 e dicembre scorso il 53enne avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica del ragazzo, affetto da lieve ritardo mentale, per indurlo a compiere e a subire atti sessuali. A scoprire le violenze è stata la mamma della vittima che aveva notato comportamenti strani da parte del figlio e che ha sporto denuncia pochi giorni prima del Natale scorso. Al 53enne che si trova agli arresti domiciliari sono stati sequestrati i dispositivi informatici che saranno analizzati.

© Riproduzione riservata