Dal pomeriggio di oggi in arrivo venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte alla Calabria. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani 27 marzo allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su settori di Calabria e Sicilia.

