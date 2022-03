Ucraina: in Italia 300 euro a chi ospita un rifugiato, 150 per i minori

L’ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per il sostentamento della popolazione ucraina che si è rifugiata in Italia in fuga dal conflitto in corso prevede l’erogazione di trecento euro mensili di contributo per il sostentamento di ciascun rifugiato arrivato dall’Ucraina, erogati per massimo 3 mesi. Centocinquanta euro per i minori.

I tre mesi di erogazione decorrono dalla data di ingresso nel territorio nazionale, individuata con la presentazione della richiesta di protezione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, l’adulto titolare delal loro tutela legale o affidatario riceverà un contributo addizionale di 150 euro.

«La logica del contributo di sostentamento nasce così come è stato richiesto dai territori e dalle comunità, e consente di sostenersi a chi ha trovato una soluzione di accoglienza parentale e amicale. La stragrande maggioranza delle 72mila persone accolte finora si trova ospite di reti di amici e parenti. Abbiamo previsto una tantum pari a 300 euro mensili pro capite e 150 euro per i minori». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, presentando l’ordinanza per l’accoglienza e il sostegno ai rifugiati ucraini in Italia.

«Si tratterà - ha aggiunto - di una erogazione cash contante da parte di un istituto di credito che darà i fondi ai richiedenti. Ci sarà chiaramente un sistema di controlli sulla legittimità della richiesta».

