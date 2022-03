Porto Cesareo, atti osceni davanti ad adolescenti. Forze dell'ordine sulle tracce dell'uomo

Si masturba davanti alle adolescenti, in pieno giorno, a Porto Cesareo, località balneare della provincia di Lecce. I carabinieri sono sulle tracce dell'individuo i cui comportamenti osceni sono stati segnalati nelle ultime ore più volte, da diverse vittime, tutte giovanissime, che hanno assistito al medesimo spettacolo: l'uomo, di mezza età, a bordo di una utilitaria, è solito scendere dall'auto, denudarsi e masturbarsi a poca distanza da ragazze adolescenti.

Gli episodi su cui indagano i carabinieri si sono verificati in località La Strea, lungo la costa sud della marina. Stando alle informazioni raccolte e ai primi riscontri investigativi, si tratterebbe di una persona non nuova a gesti simili, e per questo già nota alle forze dell'ordine.

