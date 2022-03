Muore a 17 anni, era ricoverata in ospedale con mal di gola e febbre

«Sono cosciente di aver intrapreso un percorso lungo, tortuoso ed oneroso... ma voglio la verità per Maria. Non vi chiedo fiori ma di sostenere e contribuire insieme a me per la causa, con una donazione libera e volontaria»: questo ha scritto papà Gennaro sul proprio profilo facebook, indicando anche il link per il crowfounding online che in poche ore ha raggiunto già 1.500 euro. «Maria è arrivata in ospedale con qualche linea di febbre e mal di gola; era risultata negativa al coronavirus 2019-nCoV in fase triage del medesimo nosocomio, aveva anche completato il ciclo vaccinale anti-Covid e soprattutto non aveva malattie pregresse. Perciò è stato deciso di sporre denuncia aprendo un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti ed è in attesa che venga fissato lo svolgimento dell’esame autoptico dal momento che si è già proceduto al sequestro della salma - continua Gennaro Elia -. Travolti da questa tragedia che si è consumata in meno di due giorni, vogliamo solo chiarezza e non puntano il dito contro nessuno ma è chiaramente legittimo voler capire cosa ha provocato la morte della loro figlia: vogliono solo sapere la verità e, se questa porterà alla luce responsabilità da parte di qualcuno, pretendono giustizia».

Un dramma che si è consumato in meno di 48 ore e che ha avuto inizio sabato quando Maria è stata accompagnata da Balanzano, dove viveva con la famiglia, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia: stava poco bene, aveva mal di gola e qualche linea di febbre. Poco dopo il suo ricovero le condizioni della 17enne si sono aggravate ed è stato necessario intubarla e trasportala in terapia intensiva dove è morta il giorno successivo. Dopo la morte era stato disposto un esame autoptico, ma i genitori hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Marsciano e l'autopsia è stata bloccata per essere poi effettuata oggi su mandato della procura di Perugia che avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

