Covid: in Italia altri 118 morti e 53.588 casi. Tasso di positività al 14,7%

In Italia sono 53.588 i nuovi positivi al Covid contro i 70.803 di ieri ma soprattutto i 59.555 di domenica scorsa. I decessi sono 118 (ieri 129): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 159.784. I tamponi processati sono 364.182 (ieri 477.041) con un tasso di positività che scende dal 14,8% al 14,7%. In calo le terapie intensive, meno 4 (ieri +17), con 42 ingressi del giorno, e arrivano a 489. In crescita invece di 68 unità i ricoveri ordinari (ieri +32), 10.017 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi oggi è il Lazio con 6.533 contagi, seguito da Campania (+6.373), Lombardia (+6.371), Puglia (+4.929) e Veneto (+4.881). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 48.486 (ieri 65.159) per un totale che sale a 13.402.015. Gli attualmente positivi sono 6.405 in più (ieri +6.124) arrivando a 1.284.016. Di questi, 1.273.510 sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata