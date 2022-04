Il free climber inglese Adam Lockwood sospeso nel vuoto a 60 metri a San Siro: rischia la denuncia. IL VIDEO

Follia a San Siro: sospeso nel vuoto a 60 metri sopra la Curva Nord. Il free climber inglese Adam Lockwood non è nuovo ad imprese di questo tipo: in passato è salito in cima alla Torre Agbar alta 143 metri a Barcellona e alla centrale elettrica di Plomin alta 340 metri in Croazia. "Avevo avuto quest'idea due anni fa, ora è realtà" ha scritto sui propri canali social, postando i video e le foto che lo ritraggono in cima al Meazza. Non nuovo a scalate del genere – basta dare un'occhiata ai suoi profili su Instagram e Youtube per farsi un'idea del suo curriculum – Lockwood ha rischiato la vita per qualche attimo di adrenalina e tra gli innumerevoli motivi per cui il suo gesto non è da emulare c'è anche il rischio di una denuncia da parte della società che gestisce lo stadio.

