Il presidente Mattarella a Messina il 13 aprile: riceverà il premio internazionale "Bonino-Pulejo"

Su invito del presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Ses, Lino Morgante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Messina il 13 aprile, in occasione della celebrazione dei 50 anni della Fondazione e dei 70 anni della Gazzetta del Sud. Il capo dello Stato interverrà alla cerimonia prevista al Teatro Vittorio Emanuele e riceverà il Premio internazionale intitolato a Uberto Bonino e alla moglie Maria Sofia Pulejo. Si tratta della prima visita ufficiale di Sergio Mattarella a Messina, un ritorno nella sua Sicilia, regione che non ha mai smesso di portare con sé nel cuore. E la sua presenza, in un momento storico così difficile e drammatico per l’Europa intera, conforta chi crede ancora nel senso delle istituzioni, nei valori della democrazia, della libera informazione e dei diritti civili e sociali. Mattarella incarna questi valori, è il garante dell’unità della Repubblica italiana ed è anche un autorevole e credibile messaggero di Pace. Il Premio internazionale assegnatogli dalla Fondazione Bonino-Pulejo, nel solco di una prestigiosa storia, è il doveroso riconoscimento a chi ha saputo, e sa, interpretare le sofferenze e le speranze della gente del Sud e di tutti gli italiani.

Il presidente Mattarella assisterà anche al concerto dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta dal maestro David Coleman. Il programma unirà due “mondi” musicali eterogenei se non opposti: il Concerto per violino in re maggiore op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij (il solista sarà Vikram Francesco Sedona) e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven. Per l'occasione uno speciale di 32 pagine in uscita il 13 aprile prossimo su tutte le edizioni della Gazzetta. Tutta la manifestazione verrà trasmessa in diretta sulle tv del gruppo Ses, Rtp e Tgs, e in streaming sui siti web gazzettadelsud.it e gds.it. L’iniziativa celebrerà anche i 162 anni dello storico Giornale di Sicilia, il cui gruppo è entrato a far parte della Ses nel 2017.

© Riproduzione riservata