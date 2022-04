"Per i bambini", la scritta inquietante sul missile per Kramatorsk VIDEO

Sul missile che si è abbattuto sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk si legge la scritta, in russo, «per i bambini». Lo denuncia la televisione ucraina Ukraine 24 su Telegram, pubblicando un video in cui vede il missile, parzialmente distrutto, con la scritta bianca in cirillico.

Impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo. Da Mosca replicano: i frammenti del missile che appaiono in un video vicino alla stazione di Kramatorsk appartengono ad un vettore Tochka-U, «utilizzato solo dalle forze ucraine». Lo afferma il ministero della Difesa russo, respingendo le accuse delle autorità di Kiev di avere bombardato oggi la stazione della cittadina nel nord-est del Paese. Lo riferisce l’agenzia Interfax.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022