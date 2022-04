Venezia e la polemica di Abbie Chatfield sul menu. L'assessore Costalonga respinge le accuse di sessismo

Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica sul menù a Venezia senza prezzi. Ad innescarla l'influencer australiana Abbie Chatfield che aveva esternato il proprio fastidio accusando la città veneziana di una mancanza di rispetto nei confronti del genere femminile.

A rispondere in maniera piccata alle accuse di sessismo della Chatfield, con una lettera inviata al nostro giornale, è l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Sebastiano Costalonga

"Sono consapevole - sottolinea Costalonga - che la pubblicità è l’anima del commercio e sicuramente la signora Chatfield, con questo video, è riuscita ad averne parecchia non tenendo conto del danno che sta arrecando ad una intera Città già fortemente provata da Acqua Alta (novembre 2019), Pandemia (2020-2021) e ora dalla guerra in Ucraina. Mi permetta di aggiungere che condanno qualsiasi discriminazione e che la storia della nostra città é un esempio di inclusione riconosciuto a livello globale. A Venezia, come in migliaia di ristoranti nel mondo, esiste il menu di cortesia. Un gesto di galanteria che serve per non condizionare la scelta dell’ospite, sia che a pagare sia l’uomo o la donna. I clienti di questo tipo di ristoranti ne sono consapevoli. I problemi sono altri, come il numero crescente di violenze consumate tra le mura domestiche o i ristoratori che non riescono a pagare gli stipendi dei propri collaboratori. Mi auguro che la parità di diritti non sia più un manifesto per farsi pubblicità e propaganda personale, piuttosto una dimensione normale della nostra vita senza che ciò ci faccia perdere quei piccoli accorgimenti nelle relazioni umane che rendono la vita così bella. Non mi dilungo oltre, la miglior risposta da dare alla signora, da influencer a influencer, sarebbe un bel video di Khaby Lame: se non ti va bene il menù, scambialo con quello del commensale!

