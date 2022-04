Bibbiano, nonno investe nipote di due anni: è grave

Prognosi riservata ma medici ottimisti in merito a un bimbo di meno di due anni rimasto gravemente ferito ieri a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato accidentalmente investito dall’auto del nonno nel cortile di una casa in via Ho Chi Min.

L’uomo, 69 anni ed ex autista in pensione, stava facendo manovra a bassissima velocità quando il piccolo all’improvviso è corso dietro alla vettura con cui l’impatto è stato inevitabile. Seppur sotto choc, l’uomo ha subito soccorso il bambino portandolo all’ospedale Franchini di Montecchio Emilia da cui poi però, vista la gravità della situazione, è stato trasferito in eliambulanza al Maggiore di Parma dove si trova tuttora in rianimazione.

Il nonno non si dà pace e prega: «Non potrei mai pensare di avere ucciso il mio nipotino»

© Riproduzione riservata