Apparecchi "camuffati" per il gioco illegale. Sequestri anche a Foggia

Apparecchi che, occultati da congegni che ne camuffavano la vera natura facendoli sembrare in disuso, riproducevano invece le regole fondamentali del poker agendo su un telecomando o tramite combinazione di tasti che permettevano di fare apparire a monitor il gioco vietato.

E questa, avvenuta a Foggia, è solo una delle scoperte fatte dagli oltre 1.800 finanzieri che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un piano coordinato di interventi contro il gioco illegale e i connessi profili di evasione fiscale e riciclaggio nonché, di riflesso, a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo. Una particolare attenzione è stata rivolta anche all’osservanza del divieto di gioco minorile. Sono stati controllati oltre 1.000 esercizi commerciali in tutte le province d’Italia, riscontrando circa 250 violazioni amministrative e penali e sequestrando quasi 100 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica. Questi ultimi sono stati rinvenuti, in taluni casi, all’interno di punti di gioco completamente abusivi, anche dediti alla raccolta delle scommesse.

