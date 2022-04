Non si vaccina contro il Covid e arriva la multa: ma è morta da 12 anni

Arriva una multa a Chieti per la mancata vaccinazione, ma la donna destinataria della sanzione è morta da 12 anni. Lo riferisce ilMessaggero.it. In questi giorni, stanno arrivando le prime sanzioni per gli over 50 che non si vaccinati contro il Covid-19. Ma ha dell'assurdo quanto accaduto a una famiglia teatina che l'8 aprile ha ricevuto una lettera congiunta da parte del Ministero della salute e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella quale si comunica che per Monica Morabito, nata nel 1967 a Chieti, è stato avviato un "procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell'art. 4 del dl 44 del 2021 poiché, alla data del 1° febbraio 2022, la destinataria risultava non aver iniziato il ciclo vaccinale primario".

