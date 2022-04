Scuola, l'Azzolina annuncia... i rinforzi: “Il prossimo anno 11mila prof sul sostegno”

«Il prossimo anno scolastico ci saranno 11mila posti in più per i docenti di sostegno. Una gran bella notizia. Un risultato del Piano triennale approvato durante il Governo Conte II. Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto il Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 inerente le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2022/2023, che riporta chiaramente l’incremento di posti. Come detto, si tratta dell’attuazione di una misura realizzata nella legge di bilancio per il 2021, che avevo voluto fortemente come Ministra e che porterà, a completamento del triennio, 25 mila posti ed assunzioni in più per i docenti di sostegno. Una chiara inversione di tendenza rispetto ai tagli del passato ed un segnale per il futuro: ogni risorsa in più sull'istruzione costituisce un investimento per il futuro del Paese». Lo scrive su Facebook l’ex ministra Lucia Azzolina.

© Riproduzione riservata