Sarebbe stata uccisa in una rapina la donna italiana di 47 anni trovata morta in un ristorante il giorno di Pasqua nella città di Lussemburgo. Sonia Di Pinto, 47 anni, è stata trovata senza vita nel seminterrato del ristorante dove lavorava, nel quartiere di Kirchberg. Originaria di Petacciato, in Molise, la donna sarebbe stata colpita alla testa. L’autopsia, disposta dalla magistratura, chiarirà maggiormente le cause del decesso.

