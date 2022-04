"Siamo i Casamonica": e gli tagliano un orecchio dopo una lite in strada

«Siamo i Casamonica». E’ questa la frase che avrebbero urlato alcuni residenti scesi in strada per dare man forte a un automobilista nel corso di una lite con un cittadino egiziano di 59 anni. Secondo quanto si apprende, a raccontarlo è stata la moglie dell’uomo aggredito che avrebbe riferito agli investigatori che gli aggressori sarebbero persone del clan. La testimonianza è al vaglio dei poliziotti della Squadra Mobile intervenuti in zona Ciampino, a Roma, insieme ai colleghi del Reparto Volanti. Il 59enne è ricoverato in codice rosso all’ospedale. Avrebbero peraltro staccato un lembo dell’orecchio con il coltello al 59enne egiziano finito in codice rosso in ospedale alcuni residenti di via Flavia Demetria, tra Ciampino e Tuscolano, nella periferia di Roma, intervenuti a sostegno di un’automobilista.

