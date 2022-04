Paxlovid, la pillola anti-Covid arriva anche nelle tremila farmacie siciliane

La pillola anti-Covid arriva anche nelle circa tremila farmacie siciliane. Sulla base della determinazione Aifa pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, è ora divenuto operativo il protocollo d’intesa per rendere disponibile e facilmente accessibile su tutto il territorio nazionale l’antivirale orale Paxlovid. Potrà essere distribuito attraverso la rete delle 19 mila farmacie italiane. Le farmacie erogheranno gratuitamente il Paxlovid, autorizzato per il trattamento precoce del Covid-19, nella modalità della distribuzione per conto (Dpc), dietro presentazione di apposita ricetta medica.

La consegna è gratuita. Le Regioni hanno già acquistato il farmaco e ci sono a disposizione per ognuna delle farmacie due confezioni a paziente. Il farmaco va assunto entro cinque giorni dalla positività. E’ stato deciso di ricorrere alla distribuzione intermedia e alle farmacie, viene spiegato, per fare arrivare le confezioni più velocemente.

