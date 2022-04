Studente disabile precipita dalla finestra di scuola, panico a Roma

Un ragazzo disabile di 20 anni è precipitato da una finestra mentre era nel bagno della scuola che frequenta a Pomezia, vicino Roma. Il 20enne, cosciente ma in condizioni serie, è stato portato dal 118 in elisoccorso al Policlinico Umberto Primo. Sul posto i carabinieri della compagna di Pomezia. Secondo quanto si apprende, intorno alle 11 di questa mattina, durante la lezione, il ragazzo ha avuto necessità di andare nel bagno dell’Istituto superiore Copernico.

Il professore lo ha accompagnato, il ragazzo è entrato, e mentre il docente lo stava aspettando, il 20enne è caduto dalla finestra. Dalla dinamica della caduta sembra che si sia lanciato con un salto in avanti, dalla finestra del secondo piano, cadendo sulla tettoia intermedia del bar della scuola. Non si conoscono i motivi del gesto. Il ragazzo, che lamentava forti dolori alle gambe, ma era cosciente e parlava con i soccorritori. Non sembrerebbe in pericolo di vita.

