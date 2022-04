Epatite acuta nei bambini, due i casi confermati. Nessun legame con vaccino anti-covid

«Non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti COVID-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune. Sebbene le indagini di laboratorio abbiano escluso in tutti i casi un’eziologia virale di tipo A, B, C, D ed E, le autorità sanitarie del Regno Unito considerano l’ipotesi infettiva la più probabile, dato il quadro epidemiologico e le caratteristiche cliniche dei casi. Sono state avviate, e sono in corso, anche indagini tossicologiche». Lo si legge nella circolare del ministero della Salute sui controlli dopo i casi di epatiti acute fra bambini.

«Al 22 aprile sono giunte in totale 11 segnalazioni» riguardo a casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica «che fanno riferimento a pazienti individuati in diverse Regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto)». Si legge in una circolare del ministero della Salute. Solo due sono confermati e a un paziente giudicato «possibile» è stato eseguito un trapianto epatico. Una positività per adenovirus o per SARS-CoV-2 è stata per ora riportata solo in 2 casi sospetti. «Il ruolo giocato dagli adenovirus nella eziologia di queste forme di epatite acuta, ipotizzato da ricercatori UK, non è però confermato in via definitiva».

