Ai domiciliari crea una zecca clandestina in casa

Scoperta in provincia di Caserta una zecca clandestina. E’ il bilancio di un blitz dei carabinieri che si erano recati presso l’abitazione di un uomo posto agli arresti domiciliari a Castel Volturno. I militari dell’Arma di Mondragone hanno arrestato così un 71enne in flagranza di reato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La zecca clandestina era completa di conio per la produzione illecita di monete da 2 euro con effigi francesi. Grazie all’intervento dei militari del NOAM è stato possibile classificare tutto il materiale rinvenuto, tra cui: un conio con riproduzione della faccia comune da 2 euro; un altro con riproduzione della faccia di nazionalità francese millesimo 2012; una macchina industriale tipo pressa idraulica e vari tondelli di lega metallica.

