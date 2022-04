Coronavirus in Italia, quasi 30 mila nuovi casi. 146 le vittime

Sono 29.575 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 24.878 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi processati sono 182.675 (ieri 138.803) con un tasso di positività che scende dal 17.9% al 16,2%.

In aumento i decessi: 146 contro i 93 di ieri. Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 162.927.

Sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328, ovvero 278 in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata