Emorragia cerebrale all’ottavo mese di gravidanza, Ylenia muore: salva la bimba

Stava per diventare mamma, ma purtroppo non ha fatto in tempo a veder nascere la piccola Greta. Ylenia, giovane 34enne di Pignone, in provincia della Spezia, è morta per un’emorragia cerebrale. Con un cesareo d’urgenza all’ottavo mese, i medici dell’ospedale San Martino di Genova sono però riusciti a salvare la figlia Greta, che per fortuna sta bene.

Nonostante l'immenso dolore, la famiglia di Ylenia, con grande generosità, ha deciso di donare gli organi della donna. "Un gesto che speriamo possa salvare altre vite", comunica il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il quale in una nota ha voluto portare a papà Simone, alla piccola Greta e a tutta la comunità di Pignone le sue più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta Liguria.

