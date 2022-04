Si è ferito più volte con un coltello ed è sceso in strada sanguinante. A causa delle ferite che si era procurato è morto più tardi all’ospedale San Filippo Neri di Roma.

L’episodio è avvenuto a Primavalle, periferia della Capitale: vittima un 38enne che dopo essersi ferito in casa al petto e al collo è sceso in strada dove è stato soccorso ma la gravità delle lesioni non gli ha lasciato scampo. L’uomo è morto pochi minuti dopo il suo ricovero.

© Riproduzione riservata