Treviglio, una donna di 71 anni spara ai vicini di casa. Ucciso un uomo, ferita la moglie

Sparatoria in strada a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una donna ha ucciso un uomo e ferito la moglie, suoi vicini di casa. La donna è stata fermata dai carabinieri e a breve sarà interrogata.

Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 7,40 in via Brasside 2/c a Treviglio. L’uomo è morto subito mentre la moglie è stata ferita alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ancora da chiarire il motivo del gesto che ha portato la donna di 71 anni arrestata, a colpire i vicini di casa.

© Riproduzione riservata