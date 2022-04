Violenze sui bimbi in classe, condannate due maestre a Frosinone

Il tribunale di Frosinone ha condannato due maestre con l’accusa di abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di una ventina di bambini che all’epoca dei fatti avevano tra i 2 e i 4 anni. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2015, e sono avvenuti in una scuola materna di Ferentino, nel Lazio. Le due donne sono accusate di avere «strattonato e trascinato i bimbi afferrandoli per un braccio» e di avere vietato di recarsi in bagno o urlando frasi come «ti ammazzo».

Nel capo di imputazione il pm scrive che i comportamenti delle maestre hanno portato all’insorgenza nei piccoli, i cui genitori sono rappresentati in giudizio dall’avvocato Giampiero Vellucci, di «disturbi traumatici e post traumatici quali la fobia scolare, disturbi del controllo degli impulsi e chiusura relazionare».

© Riproduzione riservata