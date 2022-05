Magrini sul Covid: "Decideremo se nuova vaccinazione massa o solo over 50"

«L'orientamento prevalente ora è che il nuovo vaccino venga offerto alla maggioranza della popolazione, forse non a tutti, ma a seconda della circolazione virale. Inoltre almeno il 30% dei bimbi è stato a contatto col virus, quindi aspettiamo i nuovi vaccini per ottobre e vediamo i nuovi dati e come va la situazione del virus e poi decideremo se intraprendere una nuova vaccinazione di massa o se offrirla solo a over50 o offrirla a chi volesse farla». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini. «Il green pass era un importante strumento per forzare le persone a essere vaccinate. Oggi ci resta il potere di convincimento che sono le evidenze scientifiche che si mantengono molto elevate per l’intero ciclo vaccinale a tre dosi per oltre il 70%. Bisogna continuare con il buon potere della persuasione e dei dati. C'è comprensibile voglia di svago ma bisogna avere fiducia nelle istituzioni» ha concluso Magrini. «Credo che nei luoghi chiusi sia buona norma, ormai acquisita, portare la mascherina, è una buona abitudine».

