Pubblicati i bandi per la riforestazione delle città metropolitane. La metà dei fondi del PNRR destinati al sud e alle isole

Il ministero della transizione ecologica (MITE) ha pubblicato i bandi per la forestazione delle 14 città metropolitane in Italia. L'obiettivo, ambizioso, punta a piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024.

Il piano di riforestazione urbana mette a disposizione 330 milioni di euro, di cui 30 sono già stati stanziati per un progetto del 2019. La metà dei fondi del PNRR per la riforestazione dovrà inoltre essere destinata alle città del Sud e delle Isole.

Secondo delle elaborazioni di OpenPolis pubblicate dal MITE, Genova è la città con la percentuale maggiore di territorio ricoperto da alberi (72%), seguita da Firenze (58%). A sorpresa sul gradino più basso del podio la città metropolitana di Reggio Calabria (48%), seguita dalla dirimpettaia Messina con il 45%.

Il cronoprogramma prevede un calendario fitto di scadenze: per l’anno in corso e per il 2023 saranno messi in campo i primi 74 milioni di euro, poi nel 2024 l’importo sarà di 139 milioni di euro. Nel 2022 e nel 2023 l’obiettivo è di piantare 1 milione e 650 mila piante per anno, per poi piantarne altri 3,3 milioni entro il 2024.

In totale saranno piantati 6,6 milioni di alberi in 3 anni, circa mille per ettaro, su un’area di 65 km quadrati: più o meno 9 mila campi da calcio. Le aree interessate non saranno solo quelle urbane ma anche le zone limitrofe extraurbane: gli obiettivi sono preservare la biodiversità, ridurre l’inquinamento atmosferico, valorizzare le periferie e frenare il consumo di suolo.

Il progetto però ,come al solito, potrebbe riscontrare un problema di attuazione in quanto le città interessate avranno solo due mesi di tempo per presentare i loro progetti e ottenere quindi i finanziamenti.

