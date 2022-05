Coronavirus Italia, 62mila positivi e 153 decessi. Cala il tasso di positività

Sono 62.071 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 18.896 di ieri e, soprattutto, i 29.551 di martedì scorso: una crescita su base settimanale del 110%. I tamponi processati sono 411.047 (ieri 122.444) con un tasso di positività che scende dal 15,4% al 15,1%. I decessi sono 153 (ieri 124): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.889. In calo le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri +2), con 45 ingressi del giorno, e scendono a 366 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 99 in meno (ieri +56), e sono 9.695 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.590 contagi, seguita da Campania (+7.577), Veneto (+6.126), Lazio (+5.053) e Puglia (4.766). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.586.268. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 67.398 (ieri 45.512) per un totale che sale a 15.222.419. Gli attualmente positivi sono 5.142 in meno (ieri -26.568), scendendo complessivamente a 1.199.960. Di questi, 1.189.89 sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata