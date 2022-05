Uccide moglie e figli, poi tenta di darsi fuoco

Ha colpito i suoi due figli e la moglie nel sonno e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto stamani in via Torino a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo, di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, sessantenne, e la figlia minore di 16 anni, per poi scagliarsi contro il figlio maggiore, 23 anni. Successivamente, a quanto emerso, ha tentato di darsi fuoco. Soccorso dopo la telefonata al 112 da parte dei vicini che hanno udito le urla, è stato portato in ospedale a Busto Arsizio (Varese).

