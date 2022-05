Frattura di una costola per Massimo Ranieri: dimesso dal Cardarelli di Napoli

Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli. Il cantante, 71 anni, era stato ricoverato ieri dopo una caduta al teatro Diana. Ha riportato una frattura costale alla VII costa destra e qualche escoriazione sparsa per il corpo. Dopo il secondo bollettino le condizioni sono apparse in netto miglioramento e per questo è stato deciso per le dimissioni con una prognosi di almeno venti giorni.

Durante lo show "Sogno o son desto", l'artista stava scendendo la scaletta tra palco e platea cantando e avrebbe messo un piede in fallo, dovendo interrompere lo spettacolo per essere curato dai sanitari.

© Riproduzione riservata