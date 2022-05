Lotto di Wurstel Fiorucci ritirato dal mercato per possibile presenza di salmonella, nota del Ministero

Il ministero della Salute ha diramato, mediante l’apposita sezione del proprio sito internet, un nuovo richiamo precauzionale di prodotti alimentari. Nello specifico si tratta di un lotto (il numero 2260048000) di wurstel di pollo “Mpack” 3x100 grammi a marchio Fiorucci poiché, si legge nella nota del ministero: “è stata riscontrata la presenza di salmonella spp”.

Il lotto in questione, con termine minimo di conservazione fissato al 27 giugno 2022, è stato prodotto dalla ”Cesare Fiorucci SpA” nello stabilimento attivo di Santa Palomba (Roma). La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata dai supermercati che commercializzano i wurstel in questione ma, per ulteriore precauzione, i consumatori che dovessero avere in casa una o più confezioni di questo specifico lotto sono ovviamente invitate a restituirla al punto vendita che la sostituirà gratuitamente.

