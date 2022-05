Volo diretto da Linate a Palermo rientrato per problemi a un motore dopo impatto con volatili

Il volo AZ1765 di Ita Airways diretto a Palermo con 83 passeggeri a bordo, decollato alle 12.16 da Linate, è stato costretto a un atterraggio di emergenza nello stesso scalo. Un paio di minuti dopo che l’aereo si era alzato in aria, da uno dei motori è uscito del fumo, probabilmente per l’impatto con uno stormo di uccelli. Dopo aver effettuato alcuni giri sopra il Lodigiano, l’Airbus A320 è rientrato senza problemi toccando la pista alle 12.42. Per circa mezz'ora, essendo stato dichiarato lo stato d’emergenza dal pilota, erano stati sospesi decolli e atterraggi. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono rimasti incolumi. Alle 12.47 l’operatività dello scalo cittadino è ripresa regolarmente.

