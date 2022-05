PANDEMIA

Covid, Rezza: ancora alta la circolazione coronavirus, fare terza e quarta dose

«Per quanto riguarda la situazione epidemiologica generale in Italia, è ancora piuttosto elevata la circolazione virale. E’ quindi importante continuare a mantenere le misure ispirate alla prudenza ma soprattutto è particolarmente importante effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid per coloro che non la abbiano ancora fatta e la quarta dose per gli over80 o gli over60 vulnerabili».