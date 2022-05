Covid, in Italia altri 27.162 casi e 62 morti. Da inizio pandemia 165.244 vittime

Sono 27.162 i nuovi casi di Covid in Italia (il 14 maggio 36.042) a fronte di 194.577 tamponi effettuati su un totale di 217.853.667 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 62 i decessi (il 14 maggio 91) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 165.244. Con quelli di oggi diventano 17.057.873 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 998.118 (-2.670), 990.239 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.532 di cui 347 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.894.511 con un incremento di 30.334 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.399), poi Campania (3.330), Veneto (2.428), Lazio (2.943) e Emilia-Romagna (2.528).

Covid: dopo 2 mesi attualmente positivi sotto il milione

Sono 998.118, di cui 990.238 in isolamento domiciliare, gli attualmente positivi al covid in Italia. Per la prima volta dal 13 marzo scorso, il numero è sceso dunque sotto il milione.

