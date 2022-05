Coronavirus in Italia, impennata di casi nelle ultime 24 ore: ricoveri in calo

Sono 44.489 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.668 di ieri e soprattutto i 56.015 contagi di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. I tamponi processati sono 335.217 (ieri 104.793) con il tasso di positività che sale leggermente dal 13% al 13,3%. I decessi sono 148 (ieri 102). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.494.

In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 16 in meno (ieri +6), con 39 ingressi giornalieri, e sono 337 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 166 in meno (ieri +99), 7.465 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.963 contagi, seguita da Campania (+5.291), Lazio (+4.111), Veneto (+3.965) e Puglia (+3.355). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.116.550. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.720 (ieri 29.424) per un totale che sale a 15.983.655. Gli attualmente positivi sono 14.967 in meno (ieri -15.750) per un totale di 967.401. Di questi, 959.599 sono in isolamento domiciliare.

