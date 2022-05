Beffa per Putin, "la figlia ama uno Zelensky"

La figlia di Putin innamorata di uno Zelensky. Il presidente russo, già frustrato dall’andamento di una guerra che immaginava ben diversa, ora deve sopportare anche questo gossip dato in pasto all’opinione pubblica mondiale. La sua Katerina ha una relazione tenuta segreta con un ex ballerino che, ironia della sorte, si chiama come il nemico numero uno, dello zar, il leader di Kiev Volodymyr Zelensky.

Ma Igor, 52 anni, direttore fino al 4 aprile scorso del Bayerisches Staatsballett di Monaco, dal quale si è dimesso «per motivi familiari» dopo l’aggressione russa all’Ucraina, con il presidente ucraino ha in comune solo il cognome. Dopo aver calcato i palchi più prestigiosi del mondo, danzando per il Royal Ballet di Londra, La Scala di Milano e il New York City Ballet, ha incontrato la secondogenita dello zar, Katerina Tikhonova Putina, classe '86. E da tempo tra i due sarebbe nata una storia sentimentale tenuta nascosta ai più. A rivelarla il sito russo d’informazione indipendente Vashnie Istorii, associato al settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo fonti ben informate, la scintilla tra Igor Zelensky e Katerina Putina sarebbe scoccata tra il 2017 e il 2019, quando la figlia che il presidente russo ha avuto con l’ex moglie Ljudmila Aleksandrovna fu notata fare la spola con grandissima frequenza tra Mosca e Monaco di Baviera. Proprio dove lavorava il suo Igor. Alla fine del 2019, raccontano sempre i ben informati, Katerina si sarebbe stancata di fare avanti e indietro dalla Germania e si sarebbe stabilita nella capitale della Baviera. Lei che è nata proprio in Germania, a Dresda, a differenza di sua sorella Maria Vorontsova nata un anno prima a San Pietroburgo. Entrambe le figlie sono finite nel mirino delle sanzioni occidentali, non risparmiate dalle misure con cui Europa e Stati Uniti hanno deciso di colpire l’intero cerchio magico del presidente Putin, compresi gli affetti familiari. Di Katerina non si sa moltissimo: laureata in matematica e neuroscienze, ma anche ballerina di rock'n'roll acrobatico, avrebbe diretto prima di trasferirsi in Germania alcuni fondi di ricerca legati alle grandi società statali russe, dal colosso del gas Gazprom a quello del petrolio Rosneft.

