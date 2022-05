Coronavirus in Italia, in calo trend contagi : oggi 108 vittime

Sono 30.317 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 30.408 di ieri e soprattutto i 39.317 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 247.471 (ieri 264.273) con il tasso di positività che sale dall’11,5% al 12,2%. I decessi sono 108 (ieri 136). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.738.

In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 10 in meno (ieri -19), con 28 ingressi giornalieri, e sono 308 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 256 in meno (ieri -189), 7.020 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.980 contagi, seguita da Campania (+3.130), Lazio (+3.038), Emilia Romagna (+2.703) e Veneto (+2.567). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.178.199.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 90.017 (ieri 45.614) per un totale che sale a 16.119.286.

Gli attualmente positivi sono 59.403 in meno (ieri -14.823) per un totale che scende a 893.175. Di questi, 885.847 sono in isolamento domiciliare.

