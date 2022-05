Vaiolo scimmie, l'Oms non abbassa la guardia: “Prevediamo aumento casi”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un aumento dei casi di vaiolo delle scimmie con l’estensione del monitoraggio ad altri Paesi. «La situazione si sta evolvendo in modo tale che l’Oms ritiene che ci saranno più casi di vaiolo delle scimmie da identificare poiché la sorveglianza verrà estesa ai paesi che non sono endemici», ha affermato l’organizzazione in una nota epidemiologica. Le informazioni attuali indicano che che sono più a rischio di contagio coloro che hanno uno stretto contatto fisico con gli infetti sintomatici.

